100 anni in quarantena…

Non se lo sarebbe mai immaginato, forse nemmeno di arrivare a 100 anni, di sicuro mai al mondo avrebbe pensato di festeggiarli in questo modo, in quarantena, a distanza. Da solo ma collegato con i suoi nipoti, sparpargliati tra Bologna, Treviso e Bruxelles. Auguri, Tito Rosato