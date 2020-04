La Lilt Lega italiana Reggio Calabria fa una donazione ad alcune parrocchie

LA LILT LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE DI REGGIO CALABRIA – HA DONATO CASSETTE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, SIMBOLO DELLA PREVENZIONE , AD ALCUNE PARROCCHIE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA, QUALE PICCOLO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’.

A REGGIO SONO STATE SEGNALATE LE PARROCCHIE DI SAN GIORGIO AL CORSO DI DON NUCCIO CANNIZZARO E QUELLA DI SANTA CATERINA D’ ALESSANDRIA DI DON ERNESTO MALVI

SONO PASSATI MOLTI GIORNI, PIU’ DI UN MESE, ORMAI DI ISOLAMENTO, CIASCUNO NELLA PROPRIA ABITAZIONE.

PERO’ COME DICE UN VECCHIO ADAGIO, ” HA DA PASSA’ ‘A NUTTATA “

QUINDI SI SPERA DI POTER SUPERARE LE DIFFICOLTA’ CON IL MINIMO DANNO POSSIBILE.

PERO’ NON POSSIAMO NON RICORDARE CHI DEI NOSTRI AMICI NON CE L’ HA FATTA , ESSENDO RIMASTA VITTIMA DI QUESTA INFEZIONE.

AVENDO NOI SAPUTO TENERE FEDE ALLE CONDIZIONI MINIME DI ADATTAMENTO, SAPPIAMO ANCHE CHE CIO’ CHE E’ SUCCESSO E’ STATO, FORSE, DOVUTO ALLA RISPOSTA ANOMALA DEL PIANETA AD UNA CONDIZIONE DI INTOLLERABILITA’ ASSOLUTA PER CUI SI E’ ARRIVATI AD UNA MALESSERE GENERALE .

SIAMO QUINDI ALLA RESA DEI CONTI, CIOE’ AD UNA GUERRA MONDIALE SILENZIOSA CHE MIETE PIU’ VITTIME IN OGNI ANGOLO DELLA TERRA.