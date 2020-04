Coronavirus, Fidia Pharma dona gel disinfettante ai medici di medicina generale della provincia di Reggio Calabria

In piena emergenza Coronavirus, la FIDIA PHARMA, storica azienda italiana, famosa nel mondo per la ricerca e produzione di acido ialuronico, viene incontro alle esigenze dei medici donando gel disinfettante mani alla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale della provincia di Reggio Calabria.

Crediamo, dicono gli informatori scientifici calabresi della FIDIA che hanno coordinato la donazione, che questo sia un modo concreto per stare vicini alla nostra terra e dare supporto a chi, ogni giorno, combatte in prima linea per salvaguardare la vita e la salute di ciascuno di noi. A medici, continuano gli Informatori Scientifici della FIDIA, va tutta la nostra vicinanza, stima e orgoglio.