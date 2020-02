Tornano in città gli eventi organizzati dal gruppo Emergency di Catanzaro: venerdì 21 febbraio la maestra Roberta Anania insegnerà a grandi e piccini il “cake design”. Due le lezioni che si terranno presso la sede di Emergency nella Salita Giuseppe Mazzini n.16 (piazzetta dietro Palazzo Fazzari), una dalle 15.30 alle 17.00 per bambini, ed una dalle 17.00 in poi per adulti.

Come sempre il ricavato dell’evento sarà devoluto ad Emergency per sostenere i tanti progetti che questa preziosa associazione porta avanti in tutto il mondo.

Per iscriversi (quota minima 10 euro) chiamare il numero 3458704829.

La quinta edizione di “Torte in gara per Emergency” si svolgerà sabato 29 febbraio presso il Caffè delle Arti in Via Fontana Vecchia: si tratta di un evento ormai caro alla città che unisce la solidarietà alla golosità. Tutti gli interessati possono portare una torta (consegna dalle 16.00 in poi) o semplicemente partecipare agli assaggi dalle 17.00 con un’offerta minima di 1 euro. Come al solito il ricavato sarà devoluto ad Emergency.