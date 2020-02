Reggio Calabria – Manifestazione dal titolo “Insieme….per un calcio al bullismo”

Mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 15:30, presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di I grado di Catona sita in via Figurella n 27, si terrà una manifestazione dal titolo “Insieme….per un calcio al bullismo”.

Organizzato dall’Istituto comprensivo “Radice – Alighieri “ di Catona in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, il Leo club “Cenide” e Lions club “Fata Morgana” di Villa San Giovanni; l’importante evento, introdotto e moderato dall’Avv. Simona Sapone, Dirigente scolastico dell’istituto, vedrà la partecipazione della Dott.ssa Giuseppina Latella , Procuratore del Tribunale per i Minori di RC, Dott.ssa Patrizia Surace, Giudice onorario del Tribunale per i Minori di RC, Dott.ssa Lucia Nucera, Assessore Politiche sociali del Comune di RC, Avv. Antonino Napoli specialista del LIons club sul bullismo, Dott.ssa Francesca Mesiano , psicologa dello Sportello d’ascolto “In difesa” Associazione Biesse, Dott. Franco Vitali, Presidente Lions club Villa San Giovanni, Dott.ssa Chiara Palermo, Leo club Villa San Giovanni.