Reggio Calabria – Corso RBT (40 ORE) Tecnico del Comportamento Certificato

L’Agenzia Formativa “Cooperativa sociale Vitasì impresa sociale” di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso per la presentazione di domande per la partecipazione al Corso RBT (40 ORE) Tecnico del Comportamento CERTIFICATO.

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati all’applicazione dell’analisi comportamentale applicata (ABA), ovvero educatori, psicologi, terapisti, genitori ed insegnanti. Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni di età che sono in possesso di un Diploma. Il docente che terrà il corso è di chiara fama nazionale, Dott.ssa Angela Laganà Laureata in “Diagnosi e Riabilitazione dei Disturbi Cognitivi” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Psicologa iscritta all’Albo della Regione Lazio, ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale e ha completato il Master di II livello in “Applied Behavior Analysis” presso Il “Florida Institute of Technology”. Lavora come Analista del Comportamento con certificazione BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Si occupa di interventi ABA domiciliari e scolastici con bambini e adolescenti con Disturbi dello Spettro Autistico e con Disturbi del Comportamento. Svolge attività di formazione dello staff educativo, dei genitori e delle insegnanti. Il corso sarà realizzato presso la sede formativa della COOPERATIVA SOCIALE VITASI’ IMPRESA SOCIALE SITA IN GALLICO (RC) STRADA STATALE 184 I TRATTO N. 16 nelle seguenti date: 6 e 20 Marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con due pause caffè di 15 minuti ciascuna e 30 minuti di pausa pranzo, 7 e 21 Marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 con due pause caffè di 15 minuti ciascuna e 30 minuti di pausa pranzo, 8 e 22 Marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.30. I soggetti interessati possono rispondere al presente avviso presentando le istanze per mail all’indirizzo (formazione@vitasi. it) o brevi manu, al seguente indirizzo:

COOPERATIVA SOCIALE VITASI’ – Via SS 184 I tratto n. 16 – 89135 Reggio Calabria (RC)

Il costo per la partecipazione al corso è di 350,00 euro. Posti a sportello.