Al via la 6^ Edizione del Premio Don Cosimo Latella

Partirà ufficialmente domenica 16 febbraio la sesta edizione della rassegna teatrale “Premio Don Cosimo Latella “, ideata e promossa dall’associazione culturale Luna Gialla di Pellaro (RC). “Il Premio Don Cosimo Latella” è un concorso di teatro popolare , che si articolerà in sei spettacoli che si terranno a domeniche alterne fino al 10 maggio, presso la Sala Teatro della Parrocchia Regina della Pace a San Leo di Pellaro. Coinvolgerà gruppi teatrali provenienti da Catanzaro, Curinga, Reggio e Soverato. Nasce in memoria del sacerdote prematuramente scomparso il 26 gennaio 2013 all’età di cinquantasette anni. A lui che amava molto la vita e il teatro (ha fatto parte della locale Compagnia teatrale prima che entrasse in seminario ed ha fondato gruppi teatrali in tutte le parrocchie, dove è stato prete) è dedicato il Premio Solidarietà consistente in un contributo di 500,00 a favore di un’organizzazione di volontariato sociale segnalata dalla Compagnia che sarà vincitrice. Dal 2018 la kermesse prevede anche una sezione Premio “Protagonista nella vita” riservato a personaggi che si sono resi protagonisti nel quotidiano ” sociale” , sono stati premiati nelle prime due edizioni lo chef Filippo Cogliandro e l’ex sindaco di Torre Melissa Gino Murgi, la commissione è al lavoro per decretare il vincitore dell’edizione 2020. L’intera manifestazione si svolgerà con spettacoli domenicali pre-serali e si avvale del patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Confesercenti e dell’Asso V.I.T.A. Volontari Italiani Teatro Amatoriale. L’intero programma è consultabile alla pagina Luna Gialla di Facebook.