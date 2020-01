Sorical, Magno: “Urgono interventi immediati a tutela dei lavoratori e dei cittadini”

“Le criticità che investono il servizio idrico integrato in Calabria vanno affrontate con estrema urgenza”. Lo afferma Mario Magno, già consigliere regionale e candidato al consiglio regionale con la lista dell’Udc nella circoscrizione Calabria Centro.

“I problemi esistenti – aggiunge – riguardano la mancata corresponsione degli stipendi ai lavoratori, la inattuata stabilizzazione di molti di essi e le relative e conseguentidifficoltà inerenti la corretta erogazione del servizio”.

“Per tali ragioni – osserva Mario Magno – è estremamente importante recepire la legge varata a livello nazionale circa il riordino complessivo del sistema idrico integrato”. “Si rende indifferibile, inoltre, come auspicato dalle sigle sindacali Filctem Cgil e Uiltec-Uil, la convocazione – prosegue – di un tavolo istituzionale e l’intervento della Prefettura di Catanzaro”.

“Il mio auspicio è che il Commissario Sorical, Baldassarre Quartarano,– conclude Mario Magno – favorisca questo percorso e assuma decisioni che possano evitare impatti sociali ed economici negativi in uno dei settori cardine della Regione in quanto fornire servizi di primaria importanza per tutti i cittadini calabresi”.