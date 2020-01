Reggio Calabria – Il prossimo appuntamento del Cis della Calabria

Mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 17:30, presso la Sala S. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria promuovono la conferenza “Carlo di Borbone e le riforme nel Regno di Napoli”. Relazionerà il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina. Nel 1734, nel corso della Guerra di Successione polacca, le truppe ispaniche strapparono agli Austriaci il Mezzogiorno d’Italia e il re Filippo V di Borbone vi pose come sovrano il proprio figlio Carlo, con cui ebbe inizio la dinastia borbonica. Carlo, sotto la guida effettiva di primi ministri spagnoli imposti dai genitori, cercò di imprimere una svolta in senso moderno alle antiquate strutture statali. Durante il regno di Carlo di Borbone numerosi feudi calabresi conseguirono un notevole progresso economico e sociale. Il prof. Giuseppe Caridi è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari” ed è componente del Comitato Scientifico del CIS.