Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Lunedì 13 gennaio 2020, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nella ricorrenza del bicentenario “dell’Infinito” di Giacomo Leopardi, promuove l’incontro su una delle liriche più famose di tutta la letteratura italiana. L’incontro, coordinato da Loreley Rosita Borruto,presidente del Cis della Calabria, avrà come relatore il Prof. Giuseppe Rando, ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina, responsabile di italianistica e componente del Comitato Scientifico del Cis. I versi di Leopardi parlano all’uomo di ogni epoca, e per questo, ancora oggi, dopo 200 anni questa poesia conserva il suo fascino. Fu scritta negli anni della giovinezza, intorno al 1818 o 1819 e fu pubblicata nel 1826 nella raccolta “Idilli“. La tensione verso l’infinito, costante della cultura e della sensibilità romantiche, coincide in Leopardi con la ricerca del piacere, anzi l’idea dell’infinito è il più alto piacere che l’immaginazione possa concepire. Leopardi oltre ad essere un grande poeta è stato anche un filosofo impegnato a pensare e a far pensare, a mostrarsi vivo e dinamico, forte della sua inclinazione alla dialettica ed alla continua sperimentazione di forme e parole.