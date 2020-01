Poste Italiane: nel 2019 in provincia di Reggio Calabria installati 16 nuovi atm postamat

Sono complessivamente 16 gli ATM Postamat di ultima generazione installati in altrettanti Comuni in provincia di Reggio Calabria nel 2019. Nel quadro del più ampio progetto che ha l’obiettivo di estendere la presenza capillare dell’Azienda sul territorio per andare incontro alle esigenze delle piccole comunità locali, Poste Italiane ha installato 7 nuovi ATM Postamat in località dove è già presente l’Ufficio Postale (San Giovanni di Gerace, Palizzi, San Procopio, Caraffa del Bianco, Casignana, Sinopoli e Bagaladi) potenziando il servizio già erogato. Nel corso dell’anno, inoltre, nel piano di continuo ammodernamento della propria rete infrastrutturale, Poste ha provveduto a sostituire altri 9 sportelli automatici nei Comuni di Bianco, Bova Marina, Campo Calabro, Cardeto, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Stilo, San Ferdinando, Rosarno e Condofuri.

Tutte le installazioni sono parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ribadito dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019 a Roma, e sono coerenti con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web dedicato, all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

I nuovi ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

Le iniziative sono coerenti con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.