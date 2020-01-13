L’osservatorio regionale sulla violenza di genere presenta report finale

MERCOLEDI 15 GENNAIO ORE 11.00 ALLA SALA GIUDITTA LEVATO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA SARA’ PRESENTATO IL REPORT DELLE ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ORGANISMO NEI SUOI SEDICI MESI DI FUNZIONAMENTO ATTRAVERSO UN VIDEO CHE DESCRIVE LE AZIONI SVOLTE ,RIPORTA INTERVISTE DI FAMILIARI DI VITTIME DI VIOLENZA, CONTRIBUTI DEL QUESTORE MAURIZIO VALLONE, DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI GIUSEPPE BATTAGLIA, DA OPERATORI DEI CENTRI E DELLE ASSOCIAZIONI IMPEGNATI NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE IN CALABRIA CHE HANNO COLLABORATO CON L’OSSERVATORIO.
SARANNO INOLTRE FORMULATE PROPOSTE ED INDICAZIONI AL NUOVO GOVERNO REGIONALE CHE SARA’ ELETTO TESE A MIGLIORARE IL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE IN CALABRIA.
IL SUSSIDIO AUDIO VISIVO ,CHE SARA’ PRESENTATO DAL GIORNALISTA SERGIO CONTI DELL’AGENZIA IAMUCHE LO HA CURATO , SARA’ MESSO A DISPOSIZIONE DEI MEZZI DI INFORMAZIONE, DELLE SCUOLE, DELLEFORZE DELL’ORDINE E DELLE ASSOCIAZIONI COME STRUMENTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONESULLA TEMATICA
SARANNO PRESENTI MARIO NASONE E GIOVANNA CUSUMANO, RISPETTIVAMENTE COORDINATORE E VICECOORDINATORE DELL’OSSERVATORIO
L’INVITO A PARTECIPARE è RIVOLTO AI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI , DELLE FORZE DELL’ORDINE,E DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO E COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’, IN TALE OCCASIONE SARA’ POSSIBILE RITIRARE COPIA DEL RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE