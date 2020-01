Creazzo (FdI): “Vicinanza a lavoratori AVR senza stipendio da Novembre”

“Una situazione sociale ed economica non più tollerabile, che da almeno tre mesi sta dilaniando i lavoratori AVR di Reggio Calabria. Da novembre, ormai, in centinaia non ricevono più lo stipendio, compresa la tredicesima, con enormi disagi per loro e per le rispettive famiglie”.

Lo afferma in una nota Domenico Creazzo Responsabile Provinciale di Reggio Calabria del Dipartimento Legalità e Trasparenza degli Enti Locali di Fratelli d’Italia.

“Ciò che più preoccupa –ha continuato Creazzo – è che ad oggi nessuno ha fornito indicazioni sul percorso da intraprendere, sulle soluzioni da adottare, nessuno ha rassicurato i lavoratori con atti amministrativi, ma solo con parole a volte anche fuori luogo. L’Amministrazione comunale di Reggio, infatti, non solo non riesce ad assicurare il pagamento degli stipendi dei mesi passati, ma addirittura cerca di scaricare la responsabilità sui lavoratori e sulla loro operatività. Quello che ne conseguenze è sotto gli occhi di tutti, con una situazione dei rifiuti nella città di Reggio Calabria che è diventata da mesi ormai una vera e propria emergenza, con rischi per la salute pubblica e con un decoro urbano ormai compromesso. Il collasso del sistema di raccolta differenziata e l’aumento esponenziale del debito del Comune di Reggio Calabria nei confronti della Regione e dell’azienda, maturato negli ultimi due anni, non lasciano tranquilli e all’orizzonte non si intravedono prospettive rosee ma solamente promesse elettorali senza una reale pianificazione o programmazione a lunga durata. Sono al fianco dei lavoratori in questo momento di enorme disagio – ha concluso Domenico Creazzo – e disponibile ad incontrarli, anche subito, per ricercare insieme a loro strade alternative a tutela loro, delle loro famiglie, dell’azienda e per garantire un servizio efficiente ai cittadini reggini”.

Domenico Creazzo

Responsabile Provinciale di Reggio Calabria del Dipartimento Legalità e Trasparenza degli Enti Locali di Fratelli d’Italia