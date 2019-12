Reggio Calabria – Presentazione del cortometraggio “La carta rara”

L’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria (scuola capofila), in rete con l’ITIS Panella – Vallauri, invita la stampa martedì 10 dicembre alle ore 10:00 presso la Sala Calipari del Consiglio Regionale della Calabria, per la presentazione del cortometraggio realizzato dagli alunni delle succitate scuole, dal Titolo “LA CARTA RARA”, quale prodotto finale del progetto “WEBSCREEN Dallo Schermo al Web”. Alla conferenza saranno presenti i Dirigenti scolastici dei due Istituti, prof. ssa Rina Pasqualina MANGANARO, dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre” di RC, la prof.ssa Anna NUCERA, dell’ITIS “Panella Vallauri” di RC, i due esperti esterni del progetto, D.ssa Eva GIUMBO e Dott. Antonio MELASI, il Consigliere Metropolitano Dott. Eduardo LAMBERTI CASTRONUOVO e il Segretario Generale COISP Sindacato di Polizia di Reggio Calabria, per un momento di riflessione con gli alunni sulla tematica del bullismo, scelto dagli alunni del progetto come tema del cortometraggio.