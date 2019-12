Reggio Calabria – L’estrazione della Lotteria Tricolore si effettuerà il 3 gennaio

Si comunica a tutti gli interessati che, per motivi tecnico-organizzativi, l’estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria Tricolore”, organizzata dal MNS e RF e che ha come 1° PREMIO UNA AUTOVETTURA MARCA DR 1000 FULL OPTIONAL, prevista per il 22 dicembre è stata differita al 3 GENNAIO P.V., sempre presso l’Oasi di Pentimele nel contesto della “Tombolata Tricolore” che avrà inizio alle ore 17,30.

Il differimento è stato regolarmente comunicato in ossequio alla vigente normativa in materia agli Organi competenti.

Pertanto, nell’invitare tutti i possessori dei biglietti della lotteria a partecipare all’estrazione del 3 gennaio, è ovviamente ancora possibile acquistare i tagliandi per sperare nella Dea bendata e vincere uno dei 5 PREMI (automobile, telefonino, bicicletta,un anno di palestra e un buono per un centro benessere) messi in palio dagli organizzatori, presso la sede di Via Miraglia nr. 5 o presso i punti autorizzati.