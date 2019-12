Reggio Calabria – La Console Polacca al “Panella-Vallauri”

Mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 09.00, si terrà un Laboratorio di storia italiana ed europea, sul periodo in cui visse la duchessa Bona Sforza, attraverso l’esame di fonti storiche. Il Laboratorio vedrà impegnati i docenti di storia e gli studenti delle terze classi, che incontreranno storici e il rappresentante dell’Ufficio Consolare dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma.

Parteciperanno all’incontro la Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Nucera e la Console Polacca in Italia, Agata Błaszczyk. In qualità di relatori il Dott. Giuseppe Mazzaglia, storico e scrittore, l’Arch. Alfio Cristaudo, che relazionerà sullo sviluppo architettonico urbano tra Puglia e Polonia, al tempo di Bona Sforza, il Dott. Salvo De Luca, storico, che interverrà sulla situazione geopolitica europea nel ‘500 e la docente Katarzyna Gralińska, Presidente dell’Associazione dei Polacchi in Calabria e del UAIP, direttrice ed insegnante della “Scuola Sperimentale Polacca” presso l’AdPiC, esperta e promotrice del progetto.

Il progetto è cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia, dall’Associazione dei Polacchi in Calabria e dal I.T.T. “Panella-Vallauri”.