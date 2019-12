Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 17:00, nella Sala conferenze del Palazzo Sarlo dell’Università Mediterranea via T. Campanella, 38/A – Reggio Calabria, L’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, il Centro di Documentazione Europea, DiGiES ((Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane Università Mediterranea) e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS, presentano il volume “L’etica, soffio del Divino attraverso le Istituzioni più amate dagli italiani”,di Tito Lucrezio Rizzo, Aracne Editore. Dopo i saluti di Raffaele Cananzi, presidente dell’ISESP e Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS, interverranno: Daniele Cananzi, responsabile accademico CDE dell’ISESP, Prof. Associato di Filosofia del Diritto, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Verdirame, direttore dell’ISESP. Conclude l’autoreTito Lucrezio Rizzo.Il volume, dopo un excursus sul concetto di “etica” dall’età classica ai giorni nostri, segue un approfondimento circa la concretizzazione dell’etica nell’agire dei Presidenti della Repubblica e nell’opera degli appartenenti all’Arma benemerita, vale a dire il filo rosso che unisce le Istituzioni più amate dagli italiani, dal centro alle realtà più periferiche. Tito Lucrezio Rizzo, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, avvocato, docente universitario, già Consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica, insegna alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia” ed all’ Università La Sapienza.Vincitore 5 volte del Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio, è autore di 251 pubblicazioni, tra cui 10 monografie, una delle quali (Le Ragioni del diritto) è stata tradotta in cinese dall’Università di Zhejiang.