Chiusura Sportello Decentrato delle Agenzia dell’Entrate di Roccella, la Cisl: ” Fare chiarezza”

Molti sono i disagi per i cittadini e gli utenti di Roccella e di tutto il territorio del comprensorio ionico, per via della chiusura dello sportello di decentramento dell’Agenzia delle Entrate. Non si capiscono le cause e le motivazioni di questa scelta. Sarebbe una contraddizione in termini di efficacia amministrativa e soprattutto dal punto di vista dell’erogazione di servizi fondamentali, in quanto, la logica organizzativa degli sportelli decentrati è concepita secondo un disegno di rafforzamento del rapporto di prossimità con i contribuenti e per favorirne le attività di utenza, invece a fronte di questa chiusura, diventerebbe automatica,la privazione- per i cittadini e i per i fruitori – di un presidio per le prestazioni statali, diventato punto di riferimento per l’intera fascia ionica.

Pertanto, abbiamo chiesto l’immediata riattivazione degli uffici dello Sportello e soprattutto, urgentemente, un incontro con la direzione provinciale, per capire se si tratta di un provvedimento temporaneo o meno; onde evitare di attivare uno stato di agitazione, che coinvolgerebbe tutti: cittadini, utenti e addetti ai lavori.

Monitoriamo con attenzione una situazione che potrebbe avere risvolti pieni di criticità

Rosy Perrone Segretaria Generale CISL Rc

Pasquale Loiacono Segretario CISL Fnp

Vincenzo Sera Segretario Generale Fp