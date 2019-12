Caulonia (RC) – Ambito territoriale, prolungati di 3 mesi i tirocini di inclusione sociale

L’Ambito Territoriale Sociale, Caulonia Comune capofila, con riferimento al finanziamento relativo al progetto Pon Inclusione Avviso 3, ha previsto ed avviato nei mesi scorsi tirocini di inclusione sociale a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale della durata di sei mesi.

Grazie all’impegno politico e tecnico/amministrativo, è stato possibile prorogare i tirocini di inclusione sociale, di cui usufruiscono cittadini beneficiari di misure di sostegno al reddito, per ulteriori tre mesi.

La presenza dei tirocinanti presso numerose aziende private o del terzo settore e ancor più negli enti locali quali i Comuni, ha consentito di ottenere numerosi risultati quali il miglioramento del livello di inclusione sociale dei tirocinanti, il supporto alle aziende e il sostegno alla macchina operativa della pubblica amministrazione a favore di tutta la popolazione distrettuale.

Attraverso i progetti individualizzati che interessano ogni singolo tirocinante è stato possibile valorizzare competenze e abilità di persone collocate fuori dal mercato del lavoro. I tirocinanti, beneficiari di misure di sostegno al reddito, infatti, hanno offerto il loro contributo a favore della cittadinanza collaborando alla realizzazione di progetti come l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili, attività ludico/ricreative a favore di bambini e adolescenti, decoro urbano e manutenzione strutture comunali.

La proroga dei tirocini corrisponde, pertanto, alla continuità di interventi a favore del bene comune.

Tale iniziativa rappresenta, dunque, un ulteriore traguardo ottenuto dall’Ambito territoriale di Caulonia teso al raggiungimento degli obiettivi di politica attiva a favore dell‘inclusione sociale previste all’interno del Piano di Zona distrettuale, per il quale ci apprestiamo a festeggiare nei prossimi giorni il primo anniversario, orgogliosi dei risultati ottenuti grazie alla passione politica e all’impegno dei professionisti coinvolti su questo territorio.

Il sindaco di Caulonia Capofila Ambito Territoriale

Caterina Belcastro