Eletto il nuovo coordinamento di Generazioni Legacoop Calabria

Sono Alessia Caruso (cooperativa Reborn Fibers), Melania Splendore (cooperativa Thalitakumi) Giuseppe Gallelli (cooperativa Manutambiente Ecologia) Paolo Crucitti (cooperativa Tec) i componenti del nuovo coordinamento di Generazioni Legacoop Calabria, il gruppo di giovani cooperatori che nasce per promuovere la presenza di giovani cooperatori nei gruppi dirigenti delle imprese cooperative, per promuovere la cooperazione e aprirla a spazi di contaminazione.

L’Assemblea si è tenuta giovedì pomeriggio, nella sala riunioni di Legacoop Calabria a Catanzaro, intitolata a “Quirino Ledda”, alla presenza del presidente regionale Lorenzo Sibio che ha aperto i lavori. Nel ricordare il ruolo e l’importanza di Generazioni, quale strumento di condivisione e confronto tra i giovani cooperatori, Sibio ha evidenziato come con l’elezione del nuovo coordinamento, si conclude l’assetto organizzativo di Legacoop Calabria.

A seguire l’intervento del coordinatore uscente Filippo Laganà che dopo aver ricordato le attività svolte nel precedente mandato, motivando i cooperatori presenti a partecipare alle politiche attive di Generazioni perché rappresentano un momento di crescita sia personale che dell’intera Organizzazione.

Dopo un ampia discussione sviluppatasi fra i cooperatori presenti, all’unanimità è stato eletto il coordinamento che si è proposto di non procedere in questa fase alla nomina del coordinatore ma di lavorare in stretto contatto tra loro per avviare anche a livello territoriale (provinciale) i vari incontri tematici e successivamente individuare il loro portavoce.