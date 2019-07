A Castrovillari dal 9 luglio la rassegna cinematografica sotto le stelle

Condividi

Ancora un’estate ricca di pellicole con iniziative che vogliono coinvolgere i vari luoghi.

Il 9 luglio verrà avviata nel capoluogo del Pollino la rassegna cinematografica sotto le stelle che quest’ anno si sposta dalla consueta location del castello Aragonese a piazza Municipio, nel Cuore della città dei festival come battezzata ormai per la sua offerta d’intrattenimenti durante l’anno.

La manifestazionedel Comune – ricorda il Sindaco, Domenico Lo Polito-, grazie alla Gas Pollino, e con la partecipazione, quest’anno, anche dell’azienda Pirro, accoglierà pure, il 24 e 25 agosto, a Largo Castello, nel rione Civita, il festival internazionale del cortometraggio alla riscoperta di capacità e sensibilità espressive.

La programmazione dei film ad ingresso gratuito in piazza Municipio, con proiezioni, a partire dalle ore 21,30 prevede undici spettacoli sino a metà settembre.

Questi sono :Tutta colpa del Paradiso ( martedì 9 luglio) ; La forma dell’Acqua (martedì 16 luglio); 7 Uomini a mollo (martedì 23 luglio);Qualcosa di nuovo ( martedì 30 luglio); Bohemian Rhapsody (martedì 6 agosto); Le invasioni barbariche (martedì 13 agosto);Io ballo da sola (martedì 27 agosto); Non sposare le mie figlie ( martedì 3 settembre); Mulan2 (film per i più piccoli in programma mercoledì 4 agosto);The Social network ( martedì 10 settembre); e Gli incredibili 2 (film per bambini in programma mercoledì 11 settembre).