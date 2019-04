Il 27 aprile convegno pedagogico a Reggio Calabria

Condividi

L’APEI è l’Associazione professionale di categoria che riunisce Pedagogisti ed Educatori professionali socio pedagogici da tutta Italia per promuoverne il ruolo professionale in ogni ambito lavorativo ed opera ai sensi della L. 4/2013..Si costituisce nel 2007 e negli anni si distingue per l’impegno politico/professionale volto al riconoscimento legislativo delle professioni educative. Ha partecipato alla stesura del DdL 2443 (Iori) e ha contribuito concretamente all’approvazione della L. 205/17 e della L. 145/18, che introducono la disciplina delle professioni di Pedagogista ed Educatore professionale socio pedagogico, definendone gli ambiti lavorativi. Con questo spirito l’ APEI intende promuovere il ruolo dell’ Educatore/ Pedagogista in Calabria, organizzando un Convegno Pedagogico a Reggio Calabria con il Patrocinindirizzato a tutti gli Educatori – Pedagogisti- Insegnanti e studenti SDE del territorio. Dal titolo “La Pedagogia itinerante: Tra il dire e fare…meglio Educare. Una pausa di riflessione”, con l’ obiettivo di coinvolgere piu’ parti sociali sulla specifica educativa nella Regione Calabria.

Il Convegno Pedagogico vuole essere un momento di riflessione e promozione riguardo la professione e gli ambiti lavorativi ancora non disciplinati nella Regione Calabria e le varie discrasie che si ripercuotono nei vari servizi in cui vengono coinvolte le varie figure Educative- Pedagogiche (scuola- comunita’ educative- servizi giudiziari – servizi socio-assistenziali ), che ruotano intorno al mondo dell’ Educazione.