Reggina: 48 ore verità, iscrizione e il resto

Il 20 giugno è il giorno in cui scadono ufficialmente i termini per iscriversi al campionato di Serie B. Le società devono mettersi in regola e presentare una fideiussione da 800.000 euro. La Reggina stessa ,ad esempio, deve versare oltre quattro milioni di euro per chiudere la stagione 2022-202e e proiettarsi a quella successiva.

Quando mancano due giorni al gong, al momento, non sono stati ancora effettuati i pagamenti. Al di là del patema d’animo per il tempo che si avvia allo stop, è prevedibile che tra lunedì e martedì tutte le pendenze verranno saldate. La complessità degli ultimi giorni ha inevitabilmente reso più macchinose le procedure finanziarie per la società di Felice Saladini.

E, a proposito di ciò, tiene banco la notizia riportata dalla Gazzetta del Sud. La Reggina è finita nel mirino di un potenziale acquirente che, subito dopo l’iscrizione, potrebbe avanzare un’offerta ufficiale per il club. Per Felice Saladini, a quel punto, inizierebbero riflessioni sull’opportunità di lasciare dopo aver completato un anno che ha riportato a galla il club amaranto. Potrebbe trattarsi di un’operazione lampo o forse l’effetto di una situazione che in realtà è già aperta da diverso tempo.