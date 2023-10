LFA Reggio Calabria: Giuseppe Praticò nominato Club Manager

per la sua esperienza, le sue competenze e l’attaccamento ai colori amaranto. Praticò ha accettato con entusiasmo il nuovo ruolo che il direttore generale Ballarino e tutto lo staff societario hanno deciso di affidargli”.

“Sono onorato e felice per questo incarico” – dichiara il neo dirigente amaranto Praticò. “Ringrazio la proprietà per la grande stima dimostratami e per avermi fatto sentire, sin dal primo incontro, parte integrante di un progetto importante. Metterò a disposizione della nostra squadra tutte le mie conoscenze e il mio entusiasmo, convinto che con il contributo di tutti, questa nuova proprietà produrrà i risultati a cui tutti noi ambiamo. Il mio impegno – conclude Praticò – sarà totale, trovando naturale mettermi al servizio della mia città e del club con passione e orgoglio reggino tramandatimi da mio padre.”

Buon lavoro Giuseppe!