Caso Reggina, a Brescia lo sanno già: “Da ambienti federali riammissione certa”

Questa vicenda oscura che sta riguardando la Reggina, a partire da atteggiamenti e scelte dei protagonisti, continua ad avere un lato che induce riflessioni.

L’ultimo spunto arriva direttamente da Brescia. La testata Bresciaingol rivela che da ambienti federali viene data per certa l’ammissione del Brescia. Tradotto in termini più semplici: per chi opera nelle istituzioni del calcio non c’è altra possibilità di una Reggina esclusa.

Ma com’è possibile che ne siano già certi? C’è ancora un organo giurisdizionale che deve ancora esprimersi su una situazione che è molto più interpretabile di quello che si lascia intendere.

A Brescia, però, lo sanno già: “Da ambienti federali viene data per certa la riammissione in Serie B”.

Una rivelazione grave, non tanto per l’indiscrezione giornalistica assolutamente lecita e condivisibile, quanto per l’idea che dai palazzi del calcio si abbia modo di anticipare una sentenza di un Tribunale dello Stato.

“Si avvicina il Consiglio di Stato – scrive la testata Bresciaingol- di martedì prossimo e da ambienti federali si apprende che la riammissione del Brescia viene data per certa in quanto la Reggina non avrebbe speranze di evitare una nuova, decisiva bocciatura”.