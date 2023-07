Ufficiale: la Reggina ha depositato oggi il ricorso al Tar

E’stato formalmente depositato oggi al Tar del Lazio il ricorso amministrativo con il quale la Reggina contesta la bocciatura per l’ammissione al prossimo Campionato di Serie B di calcio a causa di difetti nell’iscrizione.

Il club calabrese si è affidato a un collegio difensivo composto dagli avvocati Enrico Lubrano, Paolo Rodella, Fabio Cintioli e Donato Patera.

Non ancora formalmente fissata la data dell’udienza; non è escluso – anzi è abbastanza certo – che la discussione avrà luogo nell’udienza feriale del prossimo 2 agosto, quando davanti ai giudici amministrativi arriveranno anche i ricorsi proposti il 21 luglio scorso dal Calcio Lecco 1912 Srl e dalla Figc sempre in tema d’iscrizione al prossimo campionato. (ANSA)