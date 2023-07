Reggina: parte il ritiro, segnale di quasi normalità. Ma restano tanti dubbi

Pochi giorni e partirà la preparazione precampionato della Reggina. Una situazione complicata quella della squadra amaranto, che dovrà iniziare a lavorare in vista della prossima stagione senza sapere se, di fatto, potrà partire. Al momento il club amaranto è escluso dal campionato cadetto, ma spera di ribaltare le cose attraverso i ricorsi al Collegio di Garanzia del Coni, al Tar e al Consiglio di Stato.

Serve almeno un esito positivo affinché si chiuda bene la storia. Nel frattempo, però, squadra e giocatori non possono attendere senza lavorare in vista della nuova stagione.

La Reggina, salvo sorprese, dovrebbe indire il raduno per il 18 luglio. Tutti i calciatori sotto contratto saranno chiamati a rispondere alla convocazione, in vista di una fase in cui si resterà con il fiato sospeso per scoprire se riuscirà a scongiurare il fantasma di una mancata iscrizione.

Saranno tanti i dubbi, a partire dalle condizioni del Sant’Agata. L’inizio del ritiro sarà, però, un segnale di quasi normalità. Si attende, inoltre, di capire quello che sarà il futuro di Pippo Inzaghi, sotto contratto con il club amaranto fino al 2025.