Reggina, parla Saladini: “Ecco perché esco di scena, vendo solo a interlocutori seri che possono fare grande questo club”

“La Reggina è una squadra straordinaria. Lo scorso anno ho deciso di salvare la società dal fallimento e ce l’abbiamo fatta. Un club calcistico è un tipo di società molto particolare, soggetto a molteplici interessi economici e anche politici come abbiamo visto in queste settimane. Il mio compito era risanare ll club. Ho costruito un progetto concreto con una visione di lungo corso. Ora devo concentrarmi sul mio gruppo”.

Lo ha dichiarato Felice Saladini in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il club è adesso in vendita, ma non sarà ceduto a chiunque. “Proprio per l’affetto che ho – ha spiegato – nella squadra trovare l’acquirente migliore non è facile. Deve anche avere le capacità di affermare sempre di più questo grande club. Per questo motivo stiamo lavorando su più tavoli, in totale trasparenza con tutti, ma valutando anche le finalità e competenze di chi si sta proponendo”.

Diverse trattative in ballo:”Stiamo valutando solo gli interlocutori seri e competenti. Ci rendiamo sempre disponibili a valutare nuove proposte”.

Saladini non teme problemi per l’iscrizione: “Noi abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria. Non ho motivo di ritenere che ci siano problemi”.

E sul futuro in panchina: “Con Inzaghi abbiamo un accordo triennale e non ci sono motivi per metterlo in discussione. Ci stiamo per avviare alla prossima stagione e credo che per la sostenibilità del club e il suo futuro si debba puntare sui giovani”.