Reggio Calabria – Al ‘Radice Alighieri’ di Catona evento dedicato alla prevenzione oculistica in età pediatrica

Il Lions Club Villa San Giovanni “Fata Morgana” e Leo Club Villa San Giovanni “Cenide” hanno dato il via alla campagna di prevenzione dei disturbi visivi in età pediatrica, tra cui l’ambliopia più comunemente conosciuta come “occhio pigro”. Il Service rientra nelle cinque macro aree che vedono la vista uno degli obiettivi più importanti in cui si sviluppa l’azione dell’associazione Lions-Leo, al fine di provvedere nell’ambito della salute al benessere fisico e psichico.

Ad essere coinvolti sono stati i piccoli della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “Radice Alighieri” di Catona che hanno potuto usufruire dell’esperienza e della professionalità del team del Dr. Pasquale Cristarella e della Dott.ssa Elena Cristarella che hanno sposato sin da subito il progetto con grande entusiasmo. Il tutto è stato reso possibile grazie alla strumentazione fornita dall’ Hospital Instruments srl di Gioia Tauro e dalla So.San nella persona di Francesco Barbieri, specialist distrettuale.

I risultati di questa prima giornata sono stati ottimali in quanto lo screening ha permesso di individuare una buona percentuale di bambini che risultano essere portatori di lievi disturbi visivi.

Un particolare ringraziamento va ai soci dei club, nelle figure dei presidenti Lions Dr.Franco Vitale e Leo Dott.ssa Chiara Palermo per aver cooperato insieme nella realizzazione di questo service molto importante, e alla Dirigente Scolastica Avv. Simona Sapone che sin da subito si è mostrata favorevole alla realizzazione del service presso il suo Istituto.

L’appuntamento di oggi da il via ad una campagna di screening visivo che vedrà beneficiari i bambini della scuola dell’infanzia di tutto il territorio in cui insistono i due Club.