Reggio Calabria – A Palazzo Campanella un convegno sulla lettura prescolare

Verrà presentata lunedì prossimo, 18 novembre alle ore 16.00, nella Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, la legge n. 35/2019 che il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità nello scorso mese di ottobre (“Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare”) che mira a promuovere e diffondere la lettura nella fascia di età da 0 a 6 anni.

L’evento, che l’Assemblea regionale ha voluto insieme all’Associazione Culturale Pediatri e a “Nati per leggere”, sarà l’occasione per un confronto e un approfondimento collettivo sui contenuti e le potenzialità del nuovo provvedimento legislativo con un’ampia platea di istituzioni, professionisti, stakeholder, famiglie e operatori del mondo della formazione.

Con questa normativa, il cui primo firmatario è stato il presidente dell’Assemblea legislativa Nicola Irto, il Consiglio regionale calabrese ha creato i presupposti per incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia e promuovere la lettura ad alta voce praticata in famiglia come strumento indispensabile per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, nonché per l’educazione all’ascolto ed alla comunicazione.