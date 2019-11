Peppe Voltarelli in Madagascar

Dal 21 novembre Peppe Voltarelli sarà in Madagascar per tre concerti ospite del Consolato Onorario d’Italia ad Antananarivo in collaborazione con l’Istituto Francese del Madagascar. Il cantante calabrese per la prima volta sull’isola terrà un concerto il 29 novembre nella sala Albert Camus dell’IFM – Institut français Madagascar della capitale Antananarivo mentre il 23 sarà ospite dell’Alliance français di Antsirabe terza città più grande del paese e chiuderà la turnè con una festa concerto il 30 novembre nel club La Buta Stupa ex-Outcool di Antananarivo.

Il soggiorno in Madagascar per Voltarelli sarà l’occasione per una vera e propria residenza artistica con laboratori e incontri con musicisti ed artisti della scena locale

Il tour è organizzato dal Consolato Onorario d’Italia in partnership con l’IFM e il supporto di Air France

Peppe Voltarelli dopo la partecipazione come ospite alla 43 edizione del Premio Tenco è attualmente al lavoro per un nuovo progetto discografico che vedrà la luce nella primavera del 2020

IFM – Institut français Madagascar

Dal 1964, ad Antananarivo, come in altri 95 istituti francesi nel mondo, la missione principale dell’IFM è quella di diffondere arte e cultura francese ed europea in Madagascar in uno spirito di cooperazione e collaborazione con gli attori culturali pubblici e privati di questo paese. Inoltre l’IFM ha come missione quella di accompagnare e promuovere gli artisti e creatori malgasci contemporanei.

Centro della vita culturale della città, l’IFM funge essenzialmente da PIATTAFORMA artistica e programma, produce e co-produce spettacoli dal vivo in tutte le discipline artistiche (danza, musica, circo, teatro). Nella sua sala di spettacolo Albert Camus – l’unico auditorium attrezzato professionalmente nel paese – ha presentato nel 2018 ben 55 spettacoli dal vivo ed ha accolto circa 25.000 spettatori.

Gli appuntamenti

29 novembre 2019 – 19 h

Salle Albert Camus IFM Institut français Madagascar

Analakely – Antananarivo

23 novembre 2019 – 17.30 h

Alliance français Ansirabe – Madagascar

30 Novembre – 19,00 h

La Buta Stupa ex-Outcool

Antananarivo – Madagascar

