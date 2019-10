Poliziotti uccisi a Trieste: iniziavano così il loro turno notturno, il video commuove il web

L’uccisione dei due agenti in servizio a Trieste all’interno della Questura della città giuliana è una ferita che resta aperta per l’Italia intera. Tutta la popolazione ha deciso di stringersi attorno alla Polizia per commemorare la scomparsa di due giovani uomini che sono morti mentre rendevano servizio al Paese.

Un mestiere che Pierluigi Rotta e Matteo Demenego amavano profondamente, anche per il sorriso con cui iniziavano un turno notturno a bordo della loro volante, testimoniato da un video diffuso dalla Questura di Trieste e che sta diventando virale.