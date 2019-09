“Siamo tornati!!

Si rinnova l’appuntamento con la Sagra del Cannolo, a Reggio Calabria, nel contesto delle festività patronali.

In occasione del 26esimo anno di attività, la Pasticceria Orlando invita tutti alla IV edizione della Sagra, per gustare i cannoli riempiti al momento e per scoprire un nuovo prodotto!

Lo staff vi aspetta da giovedì 12 a martedì 17 settembre, dalle 20:30 alle 01:00 in via XXI AGOSTO, n. 84, Piazza Carmine (RC).