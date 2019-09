Rock Targato Italia 2019 – Il premio Stefano Ronzani assegnato al gruppo Trerose

… Che Rock Targato Italia sia, da ormai trent’anni, un incrollabile punto di riferimento per la musica emergente del nostro Paese è cosa risaputa. Anche la storia della manifestazione, con lo stuolo enorme di nomi transitati, come artisti in gara o come ospiti, sul palco del concorso appena prima di diventare grandi è un fatto piuttosto noto.

Ciò che però può sapere solo chi ha respirato di persona l’aria di almeno una delle serate dell’evento è che Rock Targato Italia è soprattutto un punto di ritrovo: un crocevia umano prima ancora che musicale in cui confrontarsi, conoscere persone e assaporare la passione e il desiderio di comunicare che continua a circolare nel sottobosco musicale più estremo, sempre più lontano dalle webzine alla moda o dai media mainstream.

Lo speciale riconoscimento intitolato a Stefano Ronzani, che da sempre premia la proposta che sa distinguersi per originalità o importanza dei contenuti, è andato ai TREROSE per la loro proposta minimale, ben sostenuta dalla voce femminile, capace di unire un approccio musicale moderno e tematiche ampiamente presenti nel sociale e nella società civile.

Anche per la band TREROSE è il secondo riconoscimento che ottiene in questa edizione di Rock Targato Italia 2019, dopo il premio della giuria per partecipare alla compilation.

Con l’assegnazione del premio l’artista ha la possibilità di pubblicare un proprio brano inedito, nella compilation di Rock Targato Italia

La compilation è pubblicata dall’etichetta Terzo Millennio, e promossa dall’ufficio stampa Divinazione Milano su tutti i canali di comunicazione: stampa, tv e radio, web, socialmedia, piattaforme digitali.