Reggio Calabria – Grande successo per la ‘Festa del Vino’ di Sambatello (FOTO)

Di seguito il comunicato dell’organizzazione:

Anche quest’anno ,la Festa del vino V grazie agli affezionati ospiti che di anno in anno aumentano sempre piu’ ,ha riscosso un successo sempre più ‘ clamoroso.Il Direttivo della Festa del vino e lo Staff tutto ,nel voler ringraziare di vero cuore ❤️ tutti i presenti, sperando di averli ospitati e deliziati come lo si fa con degli amici a casa propria, rinnovano l’appuntamento all’anno venturo per la 6° edizione della Festa del vino Ancora grazie7