Goversno, Siclari (Fi): “Anche il secondo tentativo va a vuoto per il Sud”

“Il Conte bis è di certo l’ennesimo fallimento per il Sud che non trova nuovamente spazio nella squadra di Governo. Ancora una volta dimostrano di non avere a cuore le sorti del Meridione al quale, invece, bisognerebbe dedicare molta attenzione considerando che ha il potenziale per fungere da traino per l’economia dell’intero paese”.

Torna a tuonare dura la critica del senatore forzista Marco SICLARI che, nel commentare una squadra di Governo che vede un solo sottosegretario calabrese, rileva una scarsa attenzione al Sud.

“Nessuna novità, dunque, per il Sud che anche in questo secondo tentativo viene lasciato ai margini. Reputo assurdo che un Governo di 64 persone dia spazio a un solo calabrese”, ha concluso il senatore azzurro.