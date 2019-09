Fondi europei, Ferrara (M5S): “Oltre 13 mln non ammissibili sul Por 07-13”

«Ad oltre due anni dalla scadenza dei termini per la rendicontazione del POR Calabria 2007-2013 scopriamo che sono oltre 13 i milioni non ammissibili alle spese dichiarate».

L’eurodeputata Laura Ferrara rende nota la risposta della Commissione europea alla sua interrogazione sul rischio di taglio del saldo finale al Por 07-13.



«La non ammissibilità alla spesa di questi 13 milioni di euro – scrive la Ferrara – è effetto delle diverse criticità ed irregolarità relative a progetti finanziati con fondi europei ma tuttora non funzionanti. Sul Por 2007-2013 sono ben 23 i progetti oggetto di indagini nazionali, come mi informava la Commissione mesi fa in una risposta ad una mia interrogazione, e 35 in totale quelli non funzionanti. A questa situazione poco edificante vanno ad aggiungersi le irregolarità sistemiche nel controllo dei progetti finanziati con fondi comunitari».

«La cifra dei 13 milioni potrebbe purtroppo aumentare a seguito di ulteriori verifiche da parte della Commissione europea che aspetta – “possibilmente entro la fine del 2019” indica nella risposta alla Ferrara – un quadro esaustivo del numero dei progetti non funzionanti e dei rispettivi importi da parte della Regione».

«Nella mia interrogazione – continua l’europarlamentare del M5S – chiedevo informazioni su quali siano esattamente i progetti ancora non funzionanti. Non ho ancora ricevuto risposta su questo e per saperlo credo che dovremmo attendere che arrivi a Bruxelles la verifica delle autorità regionali. A pesare su questa situazione sono sicuramente le diverse inchieste giudiziarie avviate, come quella su Piazza Bilotti a Cosenza e sull’impianto di risalita di Lorica, nelle quali è stato richiesto il rinvio a giudizio del governatore Mario Oliverio, accusato di abuso d’ufficio e corruzione».