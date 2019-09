Bevacqua: “Concretizzare senza indugi l’accordo per le stabilizzazioni nel comparto sanità”

“Dieci giorni fa, avevo avanzato e caldeggiato la proposta di intervenire sulla situazione dei precari e degli interinali calabresi nel comparto sanità utilizzando il doppio canale istituzionale del Consiglio regionale e del parlamento nazionale: oggi, sono davvero lieto per l’accordo sottoscritto in materia fra il Dipartimento Salute e le rappresentanze sindacali”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, il quale così prosegue: “Sostanzialmente, si chiede all’Assemblea di Palazzo Campanella di approvare una proroga-ponte sino al 31 dicembre per i contratti a tempo determinato e, nel contempo, di avviare la necessaria interlocuzione con il ministero per superare i limiti imposti dal decreto Madia e dalla normativa collegata, al fine di procedere alla stabilizzazione. Per quel che riguarda le competenze del Consiglio Regionale, ritengo si debba provvedere senza alcun indugio, convocando immediatamente una seduta apposita: potrebbe trattarsi anche della seduta straordinaria che ho richiesto al Presidente Irto e che veda la presenza del Commissario Cotticelli, per una discussione organica sulla sanità calabrese. Già domani, con l’audizione prevista in Commissione Sanità del Commissario Cotticelli, si potrà porre sul tavolo la questione: in tal senso mi farò portavoce dell’istanza presso i colleghi Battaglia e Mirabello, rispettivamente neo capogruppo PD e presidente della Commissione competente”. Si tenga, infine, presente – conclude Bevacqua – che i precari e gli interinali di cui parlo sono soggetti che hanno ampiamente dimostrato sul campo la loro competenza. Stabilizzandoli, non si ledono i diritti di nessuno, ma si rendono concrete le loro legittime aspirazioni, contribuendo inoltre a garantire servizi essenziali per migliaia di calabresi”.​