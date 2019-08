Riceviamo e pubblichiamo:

“Nel periodo estivo la popolazione aumenta ed aumentano i rischi, tamponamenti frontali e soprattutto code, le code sono costanti e molto asfittiche, rientri dal mare da incubo con media di 15 km/h su vari tratti, congestioni stradali costanti, questa sera in occasione dei veglioni di san Lorenzo si sono verificate lunghe code per tutta la serata, ecco un immagine della lunga coda diretta verso marina di San Lorenzo intorno le 24, il governo dovrebbe assolutamente stanziare i fondi per il completamento della nuova 106, mai finanziata e realizzata, i progetti ci sono ma sono fermi da anni ed anni, nel frattempo si soffre in coda e se va male si finisce in ospedale o peggio, si parla sempre della TAV….. E la 106?”.