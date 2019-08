Reggio Calabria – Un lettore a Strill: ‘Manca l’acqua, esigo risposta’

Riceviamo e pubblichiamo:

“Scrivo per segnalare, nuovamente e ripetutamente dal 30.07.2019 la mancanza di EROGAZIONE DI ACQUA dalle condotte comunali nella zona di VIA ANITA GARIBALDI 205 località Gallico Superiore, ZONA PIAZZA CALVARIO.

Segnalo questo enorme disagio da sempre ma NESSUNO HA PROVVEDUTO A SISTEMARE IL PROBLEMA.

Ho una neonata di 7 mesi a casa che ha NECESSITà DI ACQUA PER MANTENERE LE MINIME CONDIZIONI IGIENICHE.

Si intima di risolvere IMMEDIATAMENTE E comunque entro LUNEDì 19 AGOSTO il problema altrimenti si provvederà ad un esposto per INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO in concomitanza ad una citazione in giudizio per RISARCIMENTO DANNI.

Si è già provveduto a segnalare il tutto ai carabinieri e si ESIGE RISPOSTA PER AVVENUTA RICEZIONE COME PREVISTO PER LEGGE.

In fede, Giuseppina Tortorella”.