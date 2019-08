A Lazzaro (Rc) Ferragosto live con Nada

Dai teleschermi della Rai , nelle immagini in bianco e nero ,la sua figura affascinava gli adolescenti “Ma che freddo fa”, inondava nelle note e nella voce di canzone il Festival di Sanremo e nelle case degli italiani risuonava il nome : NADA. Un pezzo di storia della musica italiana, grande artista che ha giocato con le trasformazioni musicali di grande qualità. Dai grandi successi discografici,all’ incontro con Piero Ciampi e l’interessamento per la canzone d’autore, ritornando al pop con il successo di “Ti stringero’” e di “Amore disperato”. Svolta con la musica acustica con Nada Trio progetto musicale con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti ,per poi consolidare il percorso artistico come cantautrice ,per poi diventare anche scrittrice nel 2009 con il romanzo autobiografico “Il mio cuore umano”,che diventa anche spettacolo teatrale. Il teatro è anche l’ulteriore dimensione scenica di un’artista totalizzante. NADA MALANIMA,il 15 agosto, sarà ospite nell’area dell’ex campo sportivo di Lazzaro nella nona edizione di “Liberamente Festival”,quest’anno in collaborazione con “Derive festival”.Appuntamento di grande qualità e di grande interazione con l’artista toscana. Tutto inizierà della ore 18.30 con l’Happy Hour ,con il concerto che inizierà alle 21.00, riproponendo la tematica importante e ispiratrice del Festival, con l’Associazione Kleos che da anni diffonde la cultura dell’inclusione ,per l’abbattimento delle barriere fisiche e mentali ,che condizionano il rapporto con i diversamente abili. L’impegno per eliminare le barriere architettoniche continua ,con la musica di Nada che caratterizzerà il Ferragosto ,con un live che diventerà un appuntamento cult dell’estate .