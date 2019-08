A Gerace appuntamento con “Il carico della formica’

Domenica 04 Agosto 2019 alle ore 21.00 presso Largo Chiappe a Gerace,. Il Comune di Gerace in collaborazione con l’Ass.Culturale Leggendo Tra Le Righe, all’interno del progetto ” Un Borgo per Leggere” organizzano la proiezione del cortometraggio ‘’ Il carico della formica’’ del giovane regista Paolo Foti, tratto dal romanzo dello scrittore nonchè attore Demetrio Verbaro.

Quest’ultimo ha già all’attivo sei libri.



Il protagonista è Carlo Fante: trent’anni, felicemente sposato con Rachele e padre di Riccardo, un dolcissimo bambino di quattro anni. L’azione comincia quando Carlo trova lavoro: giardiniere presso l’istituto psichiatrico “San Gregorio.” Carlo diventa amico di quattro pazienti speciali: Filippo, Mimì, Bart e Vera. Ognuno di essi porta un fardello nel cuore, errori fatti in passato, che trasportano come un pesante carico sulle spalle, proprio come una formica fa ogni giorno della sua vita, portando nella tana un chicco di grano dieci volte più grande del suo peso. Uno di essi, Filippo, resterà schiacciato dal pesante carico, Bart e Mimì, invece, riusciranno a disfarsene, tornando serenamente a vivere nella società. Carlo s’innamora perdutamente di Vera, trovandosi di fronte ad una scelta amletica: l’infinito amore per la propria famiglia (nel frattempo Rachele gli ha confidato di essere in dolce attesa) o la smisurata passione verso una donna bella da impazzire. Questa scelta si protrarrà fino allo sconvolgente finale del romanzo, che lascerà il lettore senza fiato, incollandolo agli ultimi capitoli del libro, ricchi di pathos e colpi di scena.

Subito dopo il film seguirà dibattito con lo scrittore.