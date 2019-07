Radio più ascoltate in Calabria: ecco il podio

Condividi

Seppur in un periodo in cui le nuove tecnologie hanno agevolato la diffusione di mezzi di comunicazione più veloci e alternativi, la radio continua a tenere alto il suo fascino grazie ad una versatilità che, di fatto, offre la possibilità che sia ascoltata ovunque.

In Calabria, ovviamente, la cosa non fa eccezione ed ecco perché, secondo i dati Adn Italia, c’è grande soddisfazione per le tre emittenti arrivate sul podio delle tre radio più ascoltate in Calabria.

In testa c’è Radio Juke Box (92.000 ascoltatori al giorno), seguita da Radio Ricordi (80.000 ascoltatori al giorno) e Radio News 24 (33.000 ascoltatori al giorno).