Lazzaro – Ad agosto la festa patronale della Madonna delle Grazie: il programma

Condividi

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Lazzaro dopo i lavori di restauro, iniziati ad ottobre 2018, ha riaperto al culto – giovedì 21 febbraio 2019 – con una messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini.

La Festa in onore di Santa Maria delle Grazie, madre, guida e modello per ogni credente della comunità e patrona del paese, si terrà quest’anno Domenica 4 agosto a Lazzaro, comune di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. La venerata effigie portata per le vie del paese, viene allietata al seguito con spettacoli musicali e attività che riuniscono il popolo lazzarese e raggruppano con numerosa partecipazione anche cittadini e turisti del circondario. –

I riti religiosi in onore della Madonna delle Grazie comprendono, oltre alla celebrazione di varie Messe, la tradizionale solenne Processione che nel pomeriggio di Domenica 4 agosto si snoda attraverso le vie principali di Lazzaro Centro.

Di seguito il calendario degli appuntamenti, per i festeggiamenti civili di intrattenimento, organizzati dalla Parrocchia in onore di Santa Maria delle Grazie.

<> Venerdì 2 Agosto

● Ore 21:30 in Piazza delle Medaglie d’Oro (Piazzale Zagarella – Lazzaro) “Don Bosco – Il Musical”, Musical in due atti sulla vita di San Giovanni Bosco

<> Sabato 3 Agosto

● Ore 21:30 in Piazza delle Medaglie d’Oro Spettacolo Musicale “Dove c’è Musica” Eros Ramazzotti Tribute Band

<> Domenica 4 Agosto 2019

● Ore 21:00 in Piazza delle Medaglie d’Oro, esibizione del Gruppo Etnofolk “Gli AKUSMA”