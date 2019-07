Katia Colica vince la sezione Corti del Premio Racconti nella Rete 2019

Il cortometraggio tratto dal soggetto di Katia Colica sarà girato a Lucca nel mese di settembre con gli attori della Scuola di Cinema Immagina diretti da Giuseppe Ferlito. La proiezione in anteprima assoluta avrà luogo sabato 5 ottobre alle 16 presso Villa Bottini di Lucca in occasione della XXV edizione di LuccAutori – Premio Racconti nella Rete.

La storia – Filippo, affacciato alla ringhiera di un ponte, si gode il paesaggio bellissimo. Uno sconosciuto lo scambia per un disperato che sta per suicidarsi e si prodiga per salvarlo facendogli vedere ciò che non ha mai visto. Ma il risultato non è dei migliori: Filippo dopo aver ascoltato l’uomo che – suo malgrado – gli rimarca tutti i suoi fallimenti, si butta giù.

Katia Colica è scrittrice, giornalista e sceneggiatrice. Ha pubblicato la silloge Parole rubate ai sassi (Il Rifugio Editore), i libri inchiesta Ancora una scusa per restare e Il tacco di Dio (Città del Sole). Ha contribuito all’antologia poeticaSaper leggere il libro del mondo – Vol. II (a cura della Fondazione De Andrè), ha pubblicato Col mare dentro, (Oscar Mondadori). È redattrice della rivista letteraria Uno Nove e conduce delle ricerche sulle dinamiche socio-urbane per Helios Magazine. È co-fondatrice del magazine Segnali di Cultura. Porta in tour un reading tratto dai suoi scritti musicato dalle note del basso elettrico di Antonio Aprile.

Ama le frittelle, le patate fritte e gli involtini primavera ma non li mangia mai sostituendoli con tisane, yogurt con lo 0,1 di grassi e decotti di verdure a basso indice glicemico.

Co-fondatrice dell’agenzia Adexo, ha curato l’Ufficio Stampa e la comunicazione per diversi eventi di portata nazionale e internazionale.

I suoi scritti affrontano sempre temi di disagio e malessere sociale ma si esclude una correlazione con la sue scelte alimentari. Katia è la decima vincitrice di questa speciale sezione di Racconti nella Rete.

In precedenza sono stati realizzati i cortometraggi tratti dai soggetti di Giuseppe Sanalitro, Alessandro Russo, Roberto Ricci, Delia Mazzocchi, Matteo Agamennone, Marco Moroni, Alex Creazzi, Giorgio Marconi e Donatella Mascia.

Informazioni e programma del festival LuccAutori nel sito www.raccontinellarete.it .