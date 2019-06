Vigili del Fuoco: nuovi 38 Capi Squadra calabresi Gli auguri della UILPA

Condividi

La promozione dopo le previste settimane di corso tenutosi presso il polo didattico di Lamezia Terme ed il superamento di un duro esame svoltosi lo scorso 29 maggio presso le Scuole Centrali antincendio di Capannelle.

Come prassi vuole, non tutti rimarranno nella propria terra d’origine, perché andranno a ricoprire il loro ruolo in vari Comandi provinciali di altre regioni.

Il plauso della UILPA dei Vigili del Fuoco Calabria, va a tutti i Capi Squadra neo promossi, auspicando una proficua e brillante carriera, con la certezza che sapranno portare un po’ di buona Calabria in giro per l’Italia.

Con apposito Decreto Ministeriale, sono stati inoltre promossi nella figura apicale di Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2018, numerosi Capi Squadra calabresi in servizio presso i cinque Comandi Provinciali della regione.

Anche a loro l’augurio di una proficua e brillante carriera.

Fabio Maragucci

Responsabile Ufficio Stampa

UILPA Reggio Calabria