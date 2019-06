Unindustria Calabria partecipa a Connext Sicilia

Condividi

450 imprese partecipanti, mille visitatori, 600 B2B, 12 workshop su temi di interesse per le imprese. Unindustria Calabria ha partecipato a Connext Sicilia, l’evento di partenariato industriale che si è svolto alle Terrazze di Mondello, organizzato da Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e diverse Associazioni del sistema.



Le imprese, presenti nell’ambito espositivo di quattro driver tematici ( Ict, 4.0, digital; energia, ambiente e sanità; edilizia, legno, trasporti, meccanica; food&wine, turismo, cultura, moda), hanno svolto proficuo incontri di business. Fino alla fine dell’anno risulteranno presenti anche sul marketplace online creato da Confindustria.

“Fare sviluppo e pensare al bene comune – ha dichiarato il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca – è una nostra priorità. Le attività economiche sono una realtà a cui occorre guardare con attenzione per invertire l’attuale condizione di crisi e rilanciare l’economia producendo ricchezza e occasioni di lavoro. Fare sistema e fare massa critica per competere con successo è l’obiettivo che si prefigge di raggiungere Connext”.

A tagliare il nastro la vicepresidente all’Organizzazione di Confindustria Antonella Mansi insieme al vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, insieme a rappresentanti istituzionali e del Sistema confederale, tra cui il presidente Natale Mazzuca.

“Incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori commerciali è la dimostrazione della voglia di fare delle imprese che, nonostante tutte le difficoltà, investono per promuovere alleanze. Dalla Calabria – ha concluso Mazzuca – le adesioni sono state tante e di questo siamo soddisfatti”. Insieme a Mazzuca hanno partecipato gli imprenditori Angelo Barbiero, Annamaria Catalano, Malaga Cavalea, Gabriele Carrozza, Dino Colavolpe, Filomena Greco, Michele Laganà, Angelo Marra, Ubaldo Panno, Stefania Rota, il direttore Rosario Branda, i funzionari Maurizio Bozzo e Monica Perri.

Tra i 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese, anche un focus sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network, uno sull’agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus, la presentazione delle Reti d’impresa, il seminario de L’Imprenditore, la rivista nazionale di Piccola Industria Confindustria.