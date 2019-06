SuperEnalotto – La Dea bendata bacia ancora la Calabria

Condividi

La fortuna ha fatto tappa in Calabria nel concorso di sabato del SuperEnalotto: a Liuzzi, in provincia di Cosenza, è stato centrato un 5 da 14.203,94 euro, mentre a Vibo Valentia, con un sistema, è stata centrata una vincita da oltre 29mila euro, grazie a due 5 e cinque 4, come riporta Agipronews.

A Liuzzi la schedina vincente è stata giocata al Bar Tabacchi Corallo in Contrada Ginora 69, mentre a Vibo Valentia il sistema è stato convalidato alla Tabaccheria Bazar L’Arcobaleno in via Roma 49, in località Porto Salvo. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire ed è a quota 163,1 milioni di euro, primo premio in Europa, secondo al mondo e terzo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Calabria l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti proprio a Vibo Valentia.