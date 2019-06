Il premio Borsellino incontra la Rai

Condividi

Tanto entusiasmo, sorrisi, massima disponibilità e attenzione. Alla luce della storia, della costanza e della qualità delle proposte e viste le tante iniziative coronate da successo in questo 2019 – Quarto Savona 15, serata del 18 maggio, celebrazione del 23 maggio, realizzazione del monumento a Falcone e Borsellino – una rappresentanza del Premio Borsellino è stata ricevuta dal Presidente della Rai Marcello Foa e da un suo gruppo di consiglieri. La delegazione del Premio, guidata da Luigi Savina (Presidente del Premio e vice capo vicario della Polizia), con il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, il giornalista e massmediologo Klaus Davi – oggi in Mediaset ma per 25 anni giornalista Rai – che ha organizzato l’incontro, Gabriella Sperandio (Presidente dell’associazione “Falcone e Borsellino” che organizza il Premio) e Leo Nodari (uno dei fondatori del Premio nel 1992), è stata ricevuta in una lunga e piacevole riunione negli uffici Rai, dove sono stati mossi i primi passi per una sempre maggiore valorizzazione delle iniziative del Premio e la promozione dello stesso.

Ora sarà il giornalista Klaus Davi, garante del Premio, a portare avanti l’iniziativa con la Rai per raggiungere questi scopi: