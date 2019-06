Gioia Ionica – Al via la undicesima edizione di Gustando il borgo

Condividi

Al via la undicesima edizione di “Gustando il borgo – Festival Internazionale di artisti di strada”: un percorso artistico, culturale ed enogastronomico per le caratteristiche vie del centro storico.

Il festival si svolgerà a Gioiosa Ionica 12 e 13 agosto a partire dalle ore 21.00. L’evento, organizzato interamente dall’associazione Carpe Diem con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica e del Consiglio regionale della Calabria, è ormai uno degli appuntamenti estivi più attesi, che coinvolge diverse migliaia di turisti che ogni anno affollano le caratteristiche vie del centro storico, affascinati dalla magia e dagli antichi balocchi.

Gustando il Borgo avvia un percorso che, nelle intenzioni degli organizzatori, lo trasforma in qualcosa in più di un semplice festival di artisti di strada: un vero e proprio evento culturale e artistico che mette in rete esperienze diverse con un’unica matrice: la riscoperta delle tradizioni nascoste e la valorizzazione del patrimonio artistico interculturale.

Per la undicesima edizione sono previste moltissime sorprese che ci si riserva di farvi scoprire in seguito avvolgendo così la manifestazione in un maggiore alone di mistero e di magia.

Il cast artistico di Gustando il Borgo 2019 è di assoluto rilievo internazionale, con molte compagnie che tra le poche date in Italia hanno scelto proprio Gioiosa Ionica.

Sulla pagina Facebook “Gustando il Borgo” è possibile trovare foto video ed artisti che ci hanno accompagnato in questo faticoso ed affascinante progetto.